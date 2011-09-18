-ABD'li zengine "Buffett Vergisi" yolda WASHINGTON (A.A) - 18.09.2011 - ABD'de zenginlere ''Buffett vergisi'' geliyor. ABD'de zenginlerin en az orta sınıf ailelerinin ödedikleri vergi oranı kadar vergi ödemelerini sağlamak için ABD Başkanı Barack Obama'nın, yarın Kongre'de bütçe açığının azaltılmasıyla ilgili yapacağı öneriler kapsamında yılda 1 milyon dolardan daha fazla kazananların daha fazla vergi ödemesini öngören bir öneride bulunması bekleniyor. Beyaz Saray İletişim Direktörü Dan Pfeiffer Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu verginin, milyonerlerin en az orta sınıf ailelerin ödediği vergi oranında vergi ödemesini amaçlayan ''bir tür Alternatif Minimum Vergi (AMT)'' gibi işlevi olacağını belirtti. Obama'nın zenginlerin daha fazla vergi ödemesi için önermeyi düşündüğü vergi, ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın New York Times gazetesinde yazdığı makalede, ABD'nin bütçe açığının azaltılmasına katkıda bulunmak için Kongre'ye ülkedeki süper zenginlere daha yüksek vergi uygulanması önerisinde bulunmasına gönderme yapılarak ''Buffett Vergisi'' olarak adlandırılıyor. Makalede, kendisi gibi süper zenginlerin vergi yasalarındaki boşluklardan yararlanarak kendilerine çalışanlardan daha az vergi ödediklerini belirten Buffett, ''Ben ve arkadaşlarım milyarder dostu Kongre tarafından yeterince uzun bir süredir şımartıldık. Şimdi fedakarlık konusunda ciddi olarak harekete geçme zamanı'' demişti. Cumhuriyetçiler ise bütçe açığını azaltmak için vergi artırımına karşı çıkıyorlar. ABD'de Kongre'de, kasım ayı sonuna kadar bütçe açığını azaltacak önlemler bulmakla yükümlü olan 6 Cumhuriyetçi Parti ve 6 Demokrat Partili üyeden oluşan ''süper komite'' oluşturulmuştu. Bu komite 10 yılda bütçe açığını azaltmak için 3 trilyon dolar tutarında tasarruf etmenin yollarını arayacak. ABD'li yatırımcı Buffett'ten sonra Fransa'da da ülkenin en zengin 16 kişisi kamu borcunun ve bütçe açığının azaltılması amacıyla varlıklı kesimleri kapsayacak ''özel katkı'' oluşturulması çağrısı yapmışlardı.