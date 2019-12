-ABD'Lİ YÖNETİCİLER KRAVATI ÇIKARDI NEW YORK (A.A.) - 11.03.2011 - Amerikanın en karlı şirketlerinin patronları ve üst düzey yöneticileri, sadece sosyal ağları, bilgisayarı ve akıllı otomobilleri ile değil, aynı zamanda kravatı ve ceketi bir kenara bıraktıkları kazaklı, kot pantolonlu ve terlikli giyim tarzlarıyla da 21. yüzyılı şekillendiriyorlar. Giyim tarzlarıyla Amerikan ulusal medyasında da sık sık yer bulan yöneticilerin bu ''sıradan hallerinin'', rahat giyimi tercih etmelerinin yanında tüketiciye bir mesaj vermeyi de amaçladığı ve resmilikten kaçarak ''halktan biri'' izlenimi vermeye çalıştıkları şeklinde açıklanıyor. Edinilen bilgiye göre, Forbes'un en zenginler listesinde üst sıralarda yer alan, Time dergisince ''yılın adamı'' seçilen Facebook'un kurucusu ve tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, işe kapüşonlu montu, plaj terlikleri ve kot pantolonu ile gitmeyi tercih ediyor. Üst düzey toplantılara ya da tanıtım yemeklerine katılacağı zaman bile montunu ve kotunu üzerinden çıkarmayan Zuckerberg, toplantı öncesi küçük bir değişiklik yaparak terliklerinin yerine spor ayakkabısı giyiyor. Facebook'un San Fransisco'daki merkezinde de çok farklı çalışma politikası uygulayan kızıl saçlı patronun kendine özel bir odası bulunmuyor. Duvarların olmadığı Facebook'ta çalışanlar da işe serbest kıyafetle geliyor ve Zuckerberg'le yan yana masalarda oturuyorlar. İphone, İpad, İpod gibi ürünleri ortaya çıkaran ve 2010'lu yıllarda insanların teknolojiyi kullanma şekillerine yön veren Apple'ın beyni Steve Jobs ise kamuoyu önüne beyaz spor ayakkabıları, eskimiş mavi kot pantolonu ve boğazlı kazağı ile çıkmayı tercih ediyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın, Slikon Vadisi'nin en gözde patronlarına Beyaz Saray'da verdiği yemeğe de aynı ''sıradan'' kıyafetiyle gelen kanser hastası Jobs, herkesin merakla beklediği geçen haftaki tablet bilgisayar İpad 2'nin tanıtım toplantısında da sahneye spor ayakkabı, kot pantolon ve boğazlı kazaktan oluşan ''üniforması'' ile çıkmıştı. -''BASİT OLMANIN GÜCÜ''- Amerikan'ın en büyük otomobil üreticilerinden Chrysler'ın İtalyan üst düzey yöneticisi Sergio Marchionne ise medyada göründüğü hemen her toplantıya, mavi ya da beyaz Oxford model gömleği ve onun üzerine giydiği koyu renk hırkası ile katılıyor. 2008 krizi sonrası iflasın eşiğinden dönen Chrysler'a yönetici olarak atandıktan sonra şirketi ayağa kaldıran ve geçen yılki kişisel kazancı 7 milyon dolar olan başarılı yöneticinin üç farklı kıtada çok lüks malikaneleri bulunuyor. Ekonomik gücüne rağmen, moda dünyasının pahalı markalarına yönelmeyen ve elbise dolabında tek rengin hakim olduğu sıradan kıyafetleri tercih eden İtalyan yöneticinin giyim tarzını modacılar, ''Basit olmanın gücünü keşfetti. Kravat takmayıp, rahat giyinen Marchionne'nin vermek istediği mesaj, kıyafetin önemsiz olduğu, daha önemli şeyin ürettikleri olduğudur'' şeklinde yorumladı. Kendi ismiyle yarattığı markasıyla moda dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Amerikalı Modacı Michael Kors ise sekiz sezondur yayınlanan televizyon şovuna hep aynı kıyafetle katılıyor. Kors, kot pantolon, tişört ve blazer ceketten oluşan kıyafeti sekiz yıl boyunca üzerinden çıkarmayarak kendinden söz ettirmesini başardı. Ülkenin en büyük şirketlerinden Oracle'ın üst düzey yöneticisi Lawrence Ellison, siyah boğazlı kazağı ve kahverengi blazer model ceketi ağırlıklı olarak tercih ederken, ünlü televizyoncu Joe Scarborough da her programına kot pantolon üzerine giydiği ceketiyle katılıyor. -KIYAFETLERİYLE OYUNCAK BEBEK OLDULAR- Amerika'nın iki büyük teknoloji şirketinin tepe isimleri, Apple'ın patronu Steve Jobs ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, üstlerinde kot pantolonlarıyla oyuncak bebek olarak hediyelik eşya satıcılarının raflarını süslemeye başladılar. MIC Gadget oyuncak firmasınca yapılan Jobs ve Zuckerberg ''bebekleri''nin satılmaya başlanmasının ardından, İphone'un yaratıcısı Steve Jobs şirketin oyuncak bebekleri üretimden kaldırmaması durumunda mahkemeye başvuracaklarını ve büyük bir tazminat davası açacaklarını belirtince ''küçük Jobs''lar raflardan indirildi. Steve Jobs'ın spor ayakkabı, kot pantolon ve boğazlı kazaktan oluşan iş kıyafetini, kendisini öne çıkarmamak için tercih ettiği, oyuncak bebeklerin Apple markasına zarar vereceği ve bu nedenle Jobs'ın bebek satışını durdurmak istediği öğrenildi. Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i ayağında terlik, kot pantolon ve kapüşonlu montuyla gösteren bebeklerin satışı ise sürüyor. Zuckerberg oyuncak bebekte, Facebook kullanıcılarının en çok ilgi gösterdiği ''Beğendim'' düğmesinin bir benzerini elinde tutarken tasvir edilmiş olarak yer alıyor.