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BBC Türkçe

ABD'li yetkili: Rus bilgisayar korsanları 21 eyaletin seçim sistemine girdi

ABD'li bir yetkili, Rus bilgisayar korsanlarının Kasım 2016'daki başkanlık seçimi sırasında 21 eyaletin seçim sistemlerine saldırdığını söyledi. İç güvenlik Bakan Yardımcısı Vekili Jeanatte Manfra, oy pusulalarının manipüle edilmediğini de vurguladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li bir yetkili, Rus bilgisayar korsanlarının başkanlık seçimi sırasında 21 eyaletin seçim sistemlerine saldırdığını söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı'nda siber güvenlikten sorumlu bakan yardımcılığını görevini vekaleten yürüten Jeanatte Manfra, kongre'de verdiği ifadede hangi eyaletlerin sistemlerine saldırıldığını açıklamayı, gizlilik anlaşmalarını gerekçe göstererek reddetti.

Ancak Manfra, Senato'nun İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadede, oy pusulalarının manipule edildiğine dair bir kanıt olmadığını da belirtti.

Bakanlık yetkilileri, daha önce de Rus hükümeti hesabına çalışan bilgisayar korsanlarının 20 eyaletin sistemlerine girdiğini söylemişti. Ancak son günlerde yayımlanan haberlere göre sayı çok daha fazla olabilir.

Rusya, ABD başkanlık seçimleri sırasında düzenlenen siber saldırılarla ilgili olduğu iddialarını birçok kez reddetmişti.

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