ABD'li yetkili: 'Fırat Kalkanı' harekâtına havadan koruma sağlayacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan 'Fırat Kalkanı' harekâtını başlattı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla harekât başlatılmıştır" dendi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Harekata havadan koruma sağlayacağız" dedi. ABD'den üst düzey bir yetkili 'Fırat Kalkanı' operasyonuna dair olarak, "Türk yetkilerle beraber planladık" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan 'Fırat Kalkanı' harekâtını başlattı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Cerablus'un terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla harekât başlatılmıştır" dendi. TSK, unsurlarınca saat 04.00 sıralarında başlayan harekâtla, Cerablus bölgesindeki IŞİD'e karadan topla, havadan F-16'larla operasyonlar yapıldı. Askeri kaynaklar hava operasyonlarında 12 hedefin tamamının başarıyla vurulduğunu aktardı, top atışlarıyla 70 hedefin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Operasyon kapsamında tespit edilen 81 hedefe 294 atım yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Cerablus'ta IŞİD'le çatışmaya başladığı da gelen bilgiler arasında... Bir grup özel kuvvetleri unsurlarının da sınır bölgesinden sızma harekatıyla Suriye topraklarına girdiği aktarıldı. Asker kaynaklar, zırhlı birliklerin Suriye sınırının sıfır noktasına yaklaşmasının ardından tankların hudut emniyeti için yer değiştirdiğini belirtirken Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Harekata havadan koruma sağlayacağız" dedi.