-ABD'Lİ YATIRIMCILAR VOB'DA YATIRIM YAPABİLECEK İZMİR (A.A) - 19.08.2010 - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), ABD kökenli yatırımcılar da yatırım yapabilecek. VOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD türev piyasalar düzenleyici otoritesi Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ABD'li bireysel yatırımcıların ve yatırım fonlarının VOB-İMKB-30 sözleşmesinde alım satım yapmalarına imkan sağlayacak olan No-Action Letter belgesini VOB'a verdi. VOB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, söz konusu yetki belgesini almak için 1,5 yıldır çalıştıklarını, bu belgenin VOB'un küresel bir borsa olma hedefinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Kestelli, şunları kaydetti: ''ABD'de düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren CFTC, ABD'li yatırımcıların ülke dışındaki borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmelerini alıp satabilmeleri için, söz konusu borsanın CFTC'den 'No-Action Letter' adı verilen bir onay yazısını almasını şart koşuyor. Özellikle tabi oldukları düzenlemeler daha esnek olan 'hedge fund'lar dışındaki yatırım fonları ve gerçek kişi yatırımcılar, portföylerine CFTC'nin onay vermediği finansal enstrümanları alamıyor. Bu sebeple CFTC'den alınan 'No-Action Letter' belgesi ile birlikte, VOB-İMKB-30 sözleşmesinin daha fazla Amerikalı yatırımcı tarafından alınıp satılmasını ve borsamızda işlem hacminin daha da artmasını bekliyoruz.'' VOB Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez de, söz konusu yetki belgesi için VOB olarak resmi başvuruyu 12 Kasım 2008'de yaptıklarını ve bu iş için ABD'nin köklü hukuk firmalarından Sidley Austin ile çalıştıklarını vurguladı. Dönmez, 2008 yılında başlayan ve halen etkileri devam edem küresel kriz nedeniyle ABD'nin değişen öncelikleri, ayrıca süreç içinde CFTC başkanının değişmesi ve yeni başkanın atama sürecinin uzaması gibi nedenlerle, VOB'un başvurusunun karara bağlanma süresinin uzadığını ancak sonuç olarak bu belgeyi almaktan son derece memnun olduklarını belirtti. CFTC'den VOB'a nihai onayın dün çıktığı ve resmi olarak ABD piyasalarına duyurulduğu bildirildi.