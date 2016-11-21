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Dünya

ABD’li yargıçtan Trump’ı protesto edenlere: ‘Ya sev, ya terk et’ çıkışı

Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor

21 Kasım 2016 20:13

ABD’li bir yargıcın, göçmenlere yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle protesto edilen ülkenin müstakbel başkanı Trump’ı eleştirenlere “Trump’ı beğenmiyorsanız başka ülkeye gidin” dediği görüntüler ortaya çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD’de 8 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyet Partili Donald Trump’ın hem kampanya sürecinde hem de seçim sonrasında ‘düzensiz göçmenleri sınırdışı edeceğini’ açıklamasının yankıları sürüyor.

The Independent’ın KENS 5 News’ten aktardığı haberine göre, San Antonio’daki Teksas Kültür Enstitüsü’nde bir konuşma yapan Federal Sulh Hakimi John Primomo, Trump’ın göçmen karşıtı ifadelerini eleştirenlere ‘ya sev ya terk et’ dedi: “Sizi temin ederim ki Trump’a oy vermiş ya da vermemiş olun, eğer ABD vatandaşıysanız o sizin başkanınız. O sizin başkanınız olacak. Eğer bundan hoşlanmıyorsanız başka bir ülkeye gitmeniz gerekiyor.”
 

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