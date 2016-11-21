ABD’li yargıçtan Trump’ı protesto edenlere: ‘Ya sev, ya terk et’ çıkışı

ABD’li bir yargıcın, göçmenlere yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle protesto edilen ülkenin müstakbel başkanı Trump’ı eleştirenlere “Trump’ı beğenmiyorsanız başka ülkeye gidin” dediği görüntüler ortaya çıktı.



Sputnik'te yer alan habere göre, ABD’de 8 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyet Partili Donald Trump’ın hem kampanya sürecinde hem de seçim sonrasında ‘düzensiz göçmenleri sınırdışı edeceğini’ açıklamasının yankıları sürüyor.



The Independent’ın KENS 5 News’ten aktardığı haberine göre, San Antonio’daki Teksas Kültür Enstitüsü’nde bir konuşma yapan Federal Sulh Hakimi John Primomo, Trump’ın göçmen karşıtı ifadelerini eleştirenlere ‘ya sev ya terk et’ dedi: “Sizi temin ederim ki Trump’a oy vermiş ya da vermemiş olun, eğer ABD vatandaşıysanız o sizin başkanınız. O sizin başkanınız olacak. Eğer bundan hoşlanmıyorsanız başka bir ülkeye gitmeniz gerekiyor.”

