ABD'li yargıçtan: Mesih diye isim olmaz

Çocuğun isminin değişmesi kararını veren yargıç, Mesih isminin çocuğun hayatını zorlaştırabileceğini ve 'sadece asıl Mesih olan, İsa peygambere Mesih denebileceğini' söyledi.



Tenesse eyaletinde gerçekleşen olayda, çocuklarının soyadını değiştirmek için mahkemeye giden ailenin Mesih isimli bebeklerinin hem soyadı hemde önadı değiştirildi.

BBCTürkçe'de yayımlanan habere göre, ABD Sosyal Güvenlik Dairesi kayıtlarına göre geçen yıl ülkede 700 bebeğe Mesih adı verildi.

'Dini sebepler'

Hristiyan inancında Mesih dendiğinde İsa peygamber anlaşılıyor, Musevilikte ise Yahudilerin beklediği kurtarıcı anlamını taşıyor.



Sözlüklerde Mesih'in karşılığı, kurtarıcı, özgürleştirici olarak görülen kişi diye geçiyor.



Cocke County mahkemesinin yargıcı Mesih adının büyüdüğünde böylesi Hristiyanlığın baskın olduğu bir bölgede çocuğun hayatını güçleştireceğini söyledi.



Yargıç, "İsmi yüzünden insanların tepkisini çekebilir ve şu anda isminin ne olacağı konusundaki karar kendi tercihi değil" diye konuştu.



Mesih'in bir ünvan olduğunu söyleyen yargıç "Bu ünvanı kazanmış bir kişi var ve o kişi de İsa peygamber" dedi.

Aile itiraz edecek

Yargıç çocuğun isminin Mesih değil Martin soyadının da anne ve babasının soyadlarından oluşan DeShawn McCullough olmasına karar verdi.



Bebeğin annesi hakimin kararına itiraz edeceğini söyledi ve "Bir yargıç kendi dini inançlarına dayanarak benim çocuğumun ismini değiştiremez" diye konuştu.



Anne Jaleesa, çocuğuna Mesih ismini dini anlamı değil, diğer iki çocuğu Micah ve Mason ile oluşturduğu ses uyumunun güzelliği sebebiyle koyduğunu da belirtti.



Mesih, ABD'deki en çok tutulan çocuk isimleri listesinde 2012 yılında 387'inci, 2011 yılında ise 633'üncü sıradaydı.