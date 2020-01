ABD'de toplu 'eşcinsel evliliği'

Geçtiğimiz Pazartesi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinin Albuqerque vilayetinde, alışılagelmedik bir olay gerçekleşti. New Mexico eyalet hakimi, eşcinsel evlilikleri meşrulaştıran bir yasaya imza attı. Eyaletin en kalabalık nüfuslu bölgesi olan Alburqurque vilayeti dâhil olmak üzere üç vilayette gey ve lezbiyenlere yasal olarak evlenme hakkı tanındı.



Albuquerque vilayetinin Bernalillo Bölgesi kâtipler bürosu, salı günü sabah 8:00 itîbariyle eyalet yasalarında, cinsel tercihten dolayı yapılan ayrımcılığa son veren yeni düzenlemeler yapıldı ve eşcinsel çiftler için evlilik ruhsatları hazırlandı.



usatoday.com'da yayımlanan habere göre, bu karar Santa Fe şehrinde Alan Malott isimli yargıcın eşcinsel çiftler için evlilik ruhsatları hazırlatılmasını söylemesiyle başladı. Ancak Malott'un 'eşcinsel evlilikler' diyerek yaptığı çıkış bir geçiştirme olarak görülüyor ve hukuki bir kazanım olacağı tahmin edilmiyordu.



New Mexico eyaletindeki Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası'nda avukat olduğu belirtilen Laura Schauer Ives gelişmeleri 'muazzam' olarak değerlendirdi. Ives, oluşumun bu gibi geniş çaplı bir kararı hiç beklemediğini söyledi. Konuşmasına devam eden Ives, başlangıçta yapılan başvurunun tek amacının hayatını kaybeden bir kadının uzun süredir beraber olduğu partneriyle evliliğinin Santa Fe eyaletince tanınması olduğunu ve ölüm belgesinde belirtilmesini istediklerini ifade etti.



Kısa bir oturumun ardından verilen karara vilayetten de eyaletten de itîraz gelmediği ifade edildi. Yargıç Mallot davası görülen çiftin haricinde beş farklı çifte de evlilik ruhsatı verilmesi hükmünü verdi.



Ancak, New Mexico eyaletine bağlı diğer beş eyaletin temsilcileri davada taraf olmadıklarından, yargıçın kararını bir sinyal olarak görüp eşcinsel çiftlere bu vilayetlerde de evlilik ruhsatı verip vermeyecekleri tartışma konusu. Başsavcı Yardımcısı Scott Fuqua kararın Bernalillo ve Santa Fe vilayetleri dışında görev yapan görevlilieri bağlamadığını söyledi. Yargıç Mallot'un bu kararının kanser olan Jen Roper'ın Angelique Neuman ile olan beraberliklerini belgelemek için verdiği ifade edildi.



Çiftin geçtiğimiz hafta Santa Fe hastanesinde eyalet bölge yargıcı, yeni bir dava yürüterek Santa Fe vilayetindeki görevliye eşcinsellere evlilik ruhsatı çıkarmasını söyledi. New Mexico eyaletinin güneyindeki Dona Ana vilayetindeki görevlide geçen hafta alınan anî bir kararla eşcinsel çiftler için evlilik ruhsatı çıkarttı.



Karara çeşitli tepkiler geldiği gözlemlendi. Tanya Struble ve Theresa Councilor çifti salı günü ilk olarak evlilik ruhsatlarını alacaklarını bildirirken, hemen evlenip evlenmeyecekleri konusunda kararsız olduklarını söyledi.



Bu duruma karşı olduğunu belirten Christine Butler, dava sürecinde mahkemede olduğunu ve kararın kendi haklarının çiğnenmesine yol açtığını ifade etti.



Christine Butler şöyle konuştu:

"Ben eşcinsel çiftlerin müstehcen tavırlar içinde bulundukları ortamlara çocuklarımı sokmam. Bu Tanrı'nın yasalarına aykırıdır."



Bir grup Cumhuriyetçi'nin görevlilerin eşcinsellere evlilik ruhsatı çıkarmasını engellemek için bir dava açmaya hazırlandığı bildirildi.



Farmington bölge Senatörü William Sharer'in bu yasa yapıcılardan biri olduğu belirtildi. Senatör Sharer, yasaların eyalet meclisi tarafından yapılması ve vali tarafından onaylanması gerektiğine dikkat çekti.