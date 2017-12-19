ABD'li yargıç cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevinden ayrıldı

ABD'de temyiz mahkemesi yargıcı hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından görevini bıraktı.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Alex Kozinski, Washington Post gazetesinin geçen hafta gündeme getirdiği geçmişe dönük cinsel taciz iddialarının yargıç olarak konumunu zedelediği gerekçesiyle görevinin bırakarak emekliye ayrıldığını açıkladı.

Yargıç Kozinski, yaptığı açıklamada, "Kadın çalışanların iş yerinde yaşadığı özel zorluk ve baskıların yeterince farkında olmamış olabilirim. Birlikte çalıştığım meslektaşlarımın herhangi birine rahatısızlık verdiğimi öğrenmek beni müteesir etti. Bunun için samimiyetle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kozinski, iddiaları yargıya taşımanın temsil ettiği erkin saygınlığını sarsacağını düşündüğünden bu kararı aldığını belirtti.

Öte yandan iddiaların kamuoyunda duyulmasının ardından, merkezi San Francisco'da bulunan 9. Bölge Temyiz Mahkemesi de Kozinski hakkında görevi suistimalden soruşturma başlattı. Soruşturma New York'ta bulunan 2. Bölge Temyiz Mahkemesinin Yargı Konseyi tarafından yürütülecek.

Washington Post gazetesi geçen hafta yayımlanan haberinde Kozinski'nin, aralarında mahkeme kaleminde çalışan 6 katibe ile çok sayıda kadın memurun, bir hukuk profesörünün, bir emekli yargıcın ve bir avukatın olduğu en az 15 kadına sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Kozinski, ABD'nin yetki bölgesi en geniş temyiz mahkemesi olan 9. Bölge Temiz Mahkemesinde 2007-2014 yılları arasında başyargıç olarak görev yapmıştı.