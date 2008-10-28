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Ekonomi

ABD’li Whirlpool 5 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD'li beyaz eşya devi Whirlpool, küresel finansal kriz ve talebin düşmeye devam edeceği beklentisiyle 2009 yılı sonuna kadar 5 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklad&#

28 Ekim 2008 02:00

ABD'li beyaz eşya devi Whirlpool, küresel finansal kriz ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da talebin düşmeye devam edeceği beklentisi nedeniyle 2009 yılı sonuna kadar 5 bin kişiyi işten çıkaracak.

New York’da kriz 165 bin kişiyi işsiz bırakabilir

Whirlpool Başkanı ve üst yöneticisi Jeff M. Fettig, yaptığı açıklamada, küresel kredi krizinin, zaten yavaşlayan ve çok kırılgan küresel ekonomi üzerinde çok büyük olumsuz etkisi olduğunu belirtti. Fettig, hane halklarının gelirini düşmesi, artan işsizlik ve düşük tüketici güveni yüzünden en azından gelecek yılın ortasına kadar olumsuz talebin sürmesi olasılığı bulunduğunu ifade etti.

Fettig, "İşçi azaltmak ve tesis kapatmak kararları çok zor olsa bile maliyet etkin iş yapısı yaratmak için bunlar gerekli" dedi.

Ocak ayından bu yana ABD ve Meksika'da 4 fabrika kapatarak, 2 bin kişiyi çıkaran şirket, ABD'de bir fabrikayı kapatacağını ve bir fabrikada vardiya değişikliğine giderek istihdamını 500 kişi azaltacağını, Kuzey Amerika'da 500 ve çoğu Avrupa'da olmak üzere deniz aşırı ülkelerde de 1900 kişiyi işten çıkaracağını belirtti. Şirket işten çıkarılacak diğer işçilerin nerede olacağına dair bilgi vermedi.

Whirlpool, yeniden yapılanma maliyetlerinin yaklaşık 170 milyon dolar olmasını beklediğini de kaydetti.

Bu arada şirketin üçüncü çeyrek karı yüzde 7 azaldı.

Bu yıl üçüncü çeyrekte karının 163 milyon dolar olduğunu açıklayan şirketin, geçen yıl aynı dönemde karı 175 milyon dolardı.

Şirketin geçen yıl 4,8 milyar dolar olan geliri de yüzde 1 artışla 4,9 milyar dolar oldu.

Bünyesinde Maytag, KitchenAid ve Jenn-Air markalarını barındıran şirket, dünya çapında 73 bin kişiyi istihdam ediyor.

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