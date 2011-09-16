-ABD'li Vekillerden Avrupalı liderlere mektup WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Demokrat milletvekilleri, Filistin'in BM'de tanınma girişimine karşı çıkmaları için Avrupalı liderlere mektup gönderdi. Demokrat milletvekilleri, Avrupa'da 40 devlet ve hükümet başkanına gönderdikleri mektupta, Filistin'in girişiminin ''Filistinliler ve barış süreci için yıkıcı sonuçlara yol açabileceği'' uyarısında bulundu. Demokrat milletvekillerinden 58'inin imzaladığı mektupta Demokratların meclis liderleri Nancy Pelosi, Steny Hoyer ve Howard Berman'ın da imzasının bulunduğu kaydediliyor. Demokratlardan ayrı olarak Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi İleana Ros Lehtinen'nin de Avrupalı liderlere baskı yaparak, açık ya da özel olarak Filistin'in tanınma girişimine karşı çıkacaklarını söylemelerini istediği bildiriliyor. Filistin yönetimi yaptığı açıklamada, BM'nin tam üyesi kabul edilmeleri için gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi'ne başvuracaklarını bildirmişti. Filistin'in girişimine karşı çıkan ABD ve İsrail, Filistin'in hareketinin iki devletli çözümü öngören görüşmelere zarar vereceğini ileri sürüyor.