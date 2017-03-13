ABD'li vekilden Wilders'e destek: Başkaların bebekleriyle uygarlığımızı yeniden tesis edemeyiz

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Steve King, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'e destek verdi. "Wilders kültür ve nüfusun kaderimiz olduğunu biliyor" diyen King, "Başkalarının bebekleriyle uygarlığımızı yeniden tesis edemeyiz" ifadesini kullandı.

King, Voice of Europe'un "Yüzlerce İslamcı, Rotterdam'da Allahu Ekber diye bağırıyor. Wilders 10 yıldır haklı" ifadesini içeren mesajını sosyal medya hesabında paylaştı. King, söz konusu paylaşımına "Wilders kültür ve nüfusun kaderimiz olduğunu biliyor" notunu düştü.

King geçen yıl BBC'ye yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda milyonlarca kişinin yasa dışı olarak ABD'ye girmeye çalışacağını savunarak yabancıların doğum oranının Amerikalılarınkinin iki-üç katına çıkacağını iddia etmişti.