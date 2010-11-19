-ABD'Lİ VEKİLDEN KIBRIS DESTEĞİ WASHINGTON (A.A) - 19.11.2010 - ABD Temsilciler Meclisinde önceki ay Kıbrıs'la ilgili kabul edilen Türkiye aleyhindeki karar tasarısına, Kongre üyelerinden karşı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Temsilciler Meclisinde Demokrat Parti Teksas milletvekili Eddie Bernie Johnson'ın dün söz konusu karara muhalefetini ortaya koyduğu yazılı açıklamasını Kongre kayıtlarına geçirmesinin ardından, bugün de buna paralel bir girişim Demokrat Parti Massachusetts milletvekili Bill Delahunt tarafından yapıldı. Delahunt, Kongre kayıtlarına geçen açıklamasında, 1631 sayılı ''Türk işgali altındaki Kuzey Kıbrıs'ta dini yerlerin ve eserlerin korunması ve dini özgürlüklere saygı'' başlıklı karardan duyduğu kaygıyı dile getirerek, ''Bu kararın Kıbrıs'ın yeniden birleştirilmesi çabalarına zarar verebileceğini'' belirtti. ''Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türkleri ile Rumları arasındaki bir mesele olmasına karşın, on yıllardır diğer ülkelerin de ilgisini topladığına ve bu süre içinde, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerin sadece Kıbrıs toplumları değil, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, ABD, BM ve AB'yi de içerdiğine'' dikkati çeken Delahunt, ''Kıbrıs'la ilgili kördüğümün, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde devam eden çıkmaz da dahil olmak üzere bir dizi etkisi olduğunu'' ifade etti. Delahunt, şöyle devam etti: ''1631 sayılı kararın destekçileri dini hoşgörüden bahsettiği halde, bu karar açıkça Türkiye ve Kıbrıs Türklerini doğrudan hedef alma niyetini taşıyor. Kararda, Kıbrıs'taki Türk-Müslüman kültürel mekanlarının tahrip edilmesinden ya da Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının, iki toplumun liderleri tarafından ortak kurulan Teknik Komite altında 2008 yılından bu yana bu sorunun üzerinde çalışmakta olduğundan hiç bahsedilmiyor. ABD'nin bir dostu ve NATO müttefiki Türkiye, küresel toplum bünyesinde ve Kıbrıslı liderler arasında devam eden görüşmeleri desteklemektedir. Bu çabaların devamı teşvik edilmelidir. 1631 sayılı kararın bu zamanda geçmesi çok olumsuz bir tepkiyi kışkırtabilir ve devam etmekte olan yeniden birleşme sürecini tamamen aksatabilir. Temsilciler Meclisi, tek taraflı kararlar yerine iki tarafın aralarındaki uzun süredir devam eden sorunu çözme ve farklılıklarını birlikte giderme yolunda attıkları adımları takdir etmeli ve desteklemelidir.'' ABD Temsilciler Meclisinde 30 Eylülde, Rum-Yunan lobisine mensup milletvekillerinin girişimiyle KKTC'deki Rumlardan kalan dini mekan ve eserlerle ilgili Türkiye aleyhine bir karar tasarısı kabul edilmişti.