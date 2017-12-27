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Dünya

ABD’li ve Rus dışişleri bakanlarının gündeminde Kuzey Kore ve Suriye var

"Taraflar, Kuzey Kore'deki nükleer füze gelişiminin BM Güvenlik Konseyi taleplerini ihlal ettiği görüşünde birleşti"

27 Aralık 2017 02:39

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Suriye ve Kore Yarımadası’ndaki durumu değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması koşuluyla, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması dahil bu ülkedeki çatışmaya çözüm bulma yönündeki yeni adımlar incelendi" ifadeleri kullanıldı.

Kore Yarımadası'ndaki durumun da ele alındığı ifade edilen açıklamada, Lavrov'un yaptırım dilinden tamamen müzakere sürecine geçilmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı. Açıklamada, "Taraflar, Kuzey Kore'deki nükleer füze gelişiminin BM Güvenlik Konseyi taleplerini ihlal ettiği görüşünde birleşti. Ancak Lavrov, Washington'un Pyongyang'a yönelik saldırgan açıklamalar yapma ve bölgede askeri tatbikat sayısını artırma ile Kore Yarımadası etrafındaki gerilimi tırmandırmanın kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı" dendi.

İki bakan ayrıca stratejik güvenlik alanındaki güncel sorunlarla ilgili diyaloğu yoğunlaştırma kararını aldı.

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