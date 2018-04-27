ABD'li ünlü oyuncu cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.
14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davada, Bill Cosby jüri tarafından suçlu bulundu.
Jüri, Philadelphia'nın Montgomery Bölge Adliyesi'nde yargılanan Cosby'i 10 yıl hapis cezası istenen iddialardan suçlu buldu.
Bill Cosby, Türkiye'de de uzun yıllar yayınlanan "Cosby Ailesi" dizisinde başrol oynamıştı.
(DHA)