ABD'li ünlü analist Steven Cook'tan Erdoğan için 'teneke diktatör' benzetmesi

ABD'nin önde gelen saygın düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) Türkiye ve Ortadoğu üzerine çalışmalar yapan Steven Cook, medyaya yönelik 14 Aralık operasyonuna ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağır eleştiriler yönelterek, "Türkiye'de özgür basının baskı altına alındığını belirterek, yaşananlar için "Tin-Pot diktatörlüğü (teneke diktatör)" benzetmesi yaptı.

Mısır ve Türkiye'de yaşananların demokrasi adına ilerleme olmadığını ise ünlü analist şu şekilde tiye aldı:

Mısır ve Türkiye'de iktidar yandaşları Abdelfettah Sisi ve Tayyip Erdoğan yönetimindeki ülkelerinin ne kadar geliştiğini, daha açık ve adil ülkeler olduklarını dünyaya anlata dursunlar, aslında bu ülkeler "teneke diktatörlüğü"nden başka bir şey değil.

Gazeteci, araştırmacı Michelle Dunne, Mısır Dış İlişkiler Konseyi'nin daveti üzere gittiği ülkeye giriş yaparken alıkonuldu, sorguya çekildi ve sınır dışı edildi.

Benzer olaylar Türkiye'de de yaşandı. Aralarında gazeteci, TV dizi yapımcılarının ve polislerin olduğu 27 kişi göz altına alındı. Göz altına alınanların hepsinin bir şekilde Gülen cemaati ile ilişkililendirilmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Ünlü analist Cook, Mısır ve Türkiye'de yaşananların aslında çok da sürpriz olmadığını rakamlara dayandırarak endişe verici tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi.

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