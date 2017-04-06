ABD'li temsilci: Trump'a göre Rusya problem

ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki büyükelçisi Nikki Haley, Başkan Donald Trump'un Rusya'yı "problem" olarak gördüğünü açıkladı. Halley, New York'taki Dünya Kadınları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Amerikan yönetiminin politikalarını nasıl değerlendirdiğini Rusya'ya gösterdiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna anlaşmazlığındaki tutumunu, Kırım'ı ilhak etmesini ve Suriye'deki Esad rejimine destek vermesini kınayan Nikki Haley, "böyle yaklaşımların kabul edilemez olduğunu ve Rusya'ya bunun defalarca iletildiğini" belirtti. "Hatalarını Rusların yüzlerine vurduğunu" ifade eden Haley, konuşmasında Başkan Trump'un "icraatına göre değerlendirilmesini" istedi ve "Trump'un dediklerine değil, yaptıklarına bakmak gerektiğini" söyledi.

ABD – Rusya yakınlaşmasını zorlayan konular

Trump'un başkanlık görevine başladığı ocak ayından bu yana Washington ile Moskova arasında Suriye ve Ukrayna krizleriyle ilgili görüş ayrılıklarının olduğu belirginlik kazanmıştı. Mart ayında Rusya, ABD'nin diyaloğa gönüllü olmadığı eleştirisinde bulunmuş, Çarşamba günü de Suriye'deki zehirli gaz saldırısıyla ilgili kınama kararının BM Güvenlik Konseyi'nde oylanmasına mani olmuştu.

Trump'ın seçim kampanyası ekibindekilerin Rus temsilcilerle görüştükleri iddiası üzerine FBI ve Amerikan Kongresi'nin istihbarat servislerinden sorumlu komisyonları araştırma başlatmıştı.

Moskova'ya salı günü gidecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'deki kimyasal silah saldırısı nedeniyle Rusya'nın Esad rejimine verdiği desteği gözden geçirmesini istedi. Tillerson, Moskova'nın saldırıda ölenlerin "manevi sorumluluğuna ortak olduğunu" da söyledi.

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DW/AFP/AG/HS