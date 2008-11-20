ABD'li sözcüden Türk arabulucuğuna tuhaf yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sean McCormack, İran'ın nükleer programına ilişkin Türkiye'nin arabuluculuk önerisiyle ilgili olarak, “İran ile zaten potansiyel bir süreç bulunduğunu” söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığındaki günlük basın toplantısında bir gazeteci, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'ın nükleer programı konusunda Ankara'nın olumlu bir aracılık rolü oynayabileceği yönündeki sözlerini hatırlattı.



"İranlılarla zaten bir süreç var"



McCormack, “İranlılarla zaten potansiyel bir süreç bulunuyor, eğer (İranlılar) bunu kabul etmeyi seçerlerse. O da, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan süreç. Güvenlik Konseyinin desteğini almış bir süreç. Bu konuya ilgisi olan herkesi elbette cesaretlendiririz. İran'ın nükleer silah elde etmemesinden çıkarı olan bütün komşularına, nüfuzlarını kullanarak İran'ı, bu mevcut öneriyi değerlendirmesi için cesaretlendirmesini tavsiye ederim” dedi.



"Biz de zaten buna karşı değiliz"



Başbakan Erdoğan'ın, İran'ın barışçı amaçlarla nükleer enerji elde etmesine karşı olmadığını söyleyen aynı gazeteciye karşılık McCormack, “biz de buna karşı çıkmıyoruz. Biz İran'ın barışçı nükleer enerji elde etmesine karşı çıkmıyoruz” yanıtını verdi. McCormack, problemin, İran'ın uranyum zenginleştirme hedefinden kaynaklandığına işaret etti.



'Anlaşma yapmak hoşlarına gidiyor'



Türkiye ile İran'ın imzaladığı gaz anlaşmasının hatırlatılması üzerine McCormack, İran'ın davranışlarında aynı modelin izlendiğini söyledi ve “bu anlaşmaları imzalamak hoşlarına gidiyor, ancak hiçbir bir yere gitmiyor. Bildiğiniz gibi haberlere iyi başlık oluyor, ama pratikte bir etkileri yok” diye konuştu. (AA)