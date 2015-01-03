ABD'li sörf eğitmeni YPG'ye katıldı

Costa Rica’da sörf eğitmeni olarak çalışan 49 yaşındaki ABD’li Dean Parker, IŞİD’e karşı savaşmak üzere YPG’ye katıldı. Daily Mail’e konuşan Parker, hiçbir askerî tecrübesinin olmadığını ve Şengal’deki Ezidilerin IŞİD yüzünden yaşadığı dramı görünce terör örgütüne karşı savaşma kararı aldığını belirtti.

YPG’nin bünyesindeki Lions of Rojava (Rojava’nın Askerleri) adlı yalnızca yabancılardan oluşan birliğe katılan Parker, IŞİD’e karşı savaşmaya karar verdiği anı, “IŞİD Ezidilere saldırırken ve onlar dağdan kaçmak zorunda kalmışken, Batılı bir gazeteci, Irak ordusuna ait helikopterle su yardımı yapmaya gitmişti. Kadın ve çocuklar helikoptere koştu ve yığılmaya başladı. Kameraman 10 veya 11 yaşındaki oğluna sarılan anneyi görüntüledi. Çocuk okula gitmek üzere giyinmiş gibiydi. Kadın ağlıyordu, oğluna sarılıyordu. Çocuk kameraya bakıyordu ve onun gözlerindeki dehşet benim daha önce hiç yaşamadığım duyguları yaşamama neden oldu. Fiziksel olarak hastalandım ve kontrolsüz şekilde ağlamaya başladım. Bu bana daha önce olmamıştı. Oraya gitmem gerektiğini biliyordum” sözleriyle anlattı.

Beş gün sonra açıkladı



28 Ekim’de Irak’a ulaşan Parker, 'hayatını değiştiren kararını' yakınlarına beş gün sonra Facebook hesabından bir yazıyla açıklamış. Irak’tan ayrıldıktan sonra Rojava’ya geçen sörf eğitmeni, burada silah eğitimine başlamış. Parker, YPG’yle geçirdiği ilk günleri, sosyal medyadan, “YPG bana eğitim veriyor, hazır olduğumda IŞİD’e karşı savaşa katılacağım. Kürtler tanıştığım en saygılı ve merhametli insanlar, dolayısıyla çok huzurluyum. Burada bir aileyiz. Hepinizi çok seviyorum, çok iyi ellerdeyim” yazarak anlatmış. Parker, Kürtçe öğrenmeye çalıştığını belirtirken, bölgedeki Kürtlerin bir kısmının, aralarında İngilizce de olmak üzere birden fazla dil bildiğini ifade etti.