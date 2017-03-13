ABD'li siyasetçiden Wilders'e destek büyük tepki çekti

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Steve King, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'e destek veren Twitter mesajıyla, sosyal medyada tartışma yarattı.

King, Twitter mesajında "Wilders kültür ve nüfusun kaderimiz olduğunu biliyor. Başkalarının bebekleriyle uygarlığımızı yeniden tesis edemeyiz" dedi.

Iowalı temsilci, Amerika'da doğan çocukların otomatik olarak vatandaşlığa kabul edilmesi uygulamasına karşı tavrıyla tanınıyor.

Halihazırda, ABD'de oturma izni olmayan ailelerin bebekleri bile doğumda vatandaşlığa kabul ediliyor.

King, Pazar günü attığı tweet'lerinden sonra "açıkça beyazların üstünlüğü propagandası" yapmakla suçlandı.

ABD'de beyaz ırkın üstünlüğüne inanan aşırı sağcı Ku Klux Klan örgütünün eski lideri David Duke, King'in mesajı için "Aklın yolu birdir. Tanrı Steve King'i korusun" dedi.

Ancak King'in mesajına bir çok kişi tepki gösterdi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kızı Chelsea Clinton, King'in yorumları için "acı verici" dedi.

King geçen yıl BBC'ye yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda milyonlarca kişinin yasa dışı olarak ABD'ye girmeye çalışacağını savunarak yabancıların doğum oranının Amerikalılarınkinin iki-üç katına çıkacağını iddia etmişti.

Hollanda'da Çarşamba günü yapılacak seçimlerde büyük başarı elde etmesi beklenen İslam karşıtı Özgürlük Partisi'nin lideri Wilders, ölüm tehditleri nedeniyle 10 yıldan uzun bir süredir 24 saat polis koruması altında.

Geçen yıl ülkedeki Faslıların sayısını azaltacağı vaadinde bulunan Wilders, ırkçı nefreti kışkırtmaktan suçlu bulunmuş ancak hiçbir ceza almamıştı.