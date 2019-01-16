ABD'li siyasetçiden İslamofobik paylaşıma tepki

ABD Temsilciler Meclisinin ilk kadın Müslüman üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib, kendisi için "Kongreyi havaya uçurabilir." açıklaması yapan siyasetçiye tepki gösterdi. Tlaib, kendisi hakkında yapılan yorum üzerinden İslamofobik söylemlere dikkat çekti.

Cumhuriyetçi belediye komisyon üyesi Anabelle Lima-Taub, Tlaib hakkında Facebook hesabından O tehlikeli biri, onun Kongreyi havaya uçurması ve şehit olması beni şaşırtmazdı" ifadesini kullanmıştı. Tlaib tepkisini Twitter hesabından verdi.

Tlaib, Lima-Taub'a hitaben, "Bu nefret içerikli Müslüman karşıtı söylem kendi kendine oluşmuyor, Başkan ( Donald Trump) bu söyleme sahip çıktı ve Cumhuriyetçiler de bununla gayet mutlular" açıklamasını yaptı.

Facebook hesabındaki paylaşımını kısa süre sonra silen Lima-Taub ise yerel medyada başlayıp ulusal medyaya yansıyan paylaşımı nedeniyle kendi partisi dahil birçok kesimden tepki topladı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Florida Bölgesi de yazılı bir açıklama yaparak Anabelle Lima-Taub'u istifaya çağırdı.