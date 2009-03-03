ABD'li şirketlerle petrol aranacak

TPAO Genel Müdürü Uysal, Exxon Mobil ve EOG ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde arama yapmak için gizlilik anlaşması imzaladıklarını açıkladı.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ABD'nin petrol ve gaz devleri olan Exxon Mobil ve EOG ile Güneydoğu Anadolu'da ortak petrol arama faaliyetleri yürütecek.



Basın toplantısı düzenleyen TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Exxon Mobil ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arama yapmak için gizlilik anlaşması imzaladıklarını, EOG Resources firmasıyla da Güneydoğu Anadolu'da iki ruhsatla arama yapacaklarını açıkladı.



Uysal, Irak'ta büyük sahalar için de BP, Shell, Gazprom, Hintli ONGC gibi şirketlerle görüştüklerini ve bazılarıyla gizlilik, bazılarıyla da ortaklık anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.

Uysal ayrıca Karadeniz'de 10 milyar varil üretilebilir petrolün yanı sıra 1.5 trilyon metreküp üretilebilir gaz olduğunu düşündüklerini söyledi.



Uysal, bu konuda da Petrobras ve Exxon Mobil'in yanı sıra Chevron ile görüştüklerini belirtti.

TPAO Genel Müdürü, İran'daki Güney Pars sahası için TPAO'nun yapması gereken yatırımın 3.5 milyar dolar değil, 6 milyar dolar olarak hesaplandığını söyledi.



