ABD'li şirketler İran pazarına açılıyor

İran’la nükleer anlaşmanın imzalanmasının ardından ABD’li şirketlerin ülkeye ilgisi arttı. Apple, Boeing, General Electric gibi dev ABD’li şirketler İran pazarına girmeye hazırlanıyor.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Apple’ın İran’da iPhone, iPad ve ürettiği diğer cihazların satışı için Londra’da İranlı distribütörlerle görüşmelere başladı. Daha önce dolaylı yollardan ürünlerini İran pazarında satışa sunan şirketin, doğrudan dağıtım ağı kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Boeing 1979'dan beri ilk kez sipariş aldı

Başka ABD’li tekellerin de gözünü İran’a diktiği kaydediliyor. 1979’dan beri İran’a herhangi bir ürün satmayan Boeing’in, ülkeye ilk uçak satışları için sipariş aldığı belirtiliyor.

Dell Inc. ve General Electric Co. da İran pazarına girmeye hazırlanan ABD’li şirketler arasında.

Enerji sektöründe İran pazarına ilgi gösteren diğer iki şirketse ExxonMobil ve Halliburton.

2014 yılında da California merkezli World Eco Energy, İran’da çöp ve insan atığından elektrik üretmeye yönelik bir proje için 1 milyar 175 milyon dolarlık bir ortak yatırıma girişmişti.