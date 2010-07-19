-ABD'Lİ ŞİRKETİN PETROL ARAMA TALEBİ REDDEDİLDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Stratum Energy Company Ltd'nin Gaziantep, Siirt, Diyarbakır petrol bölgesinde, çeşitli sahalarda petrol arama ruhsatı talebinin reddine karar verdi. PİGM'nin ''Petrol Hakkına Müteallik Kararları'' Resmi Gazetenin ilanlar bölümünde yayımlandı. Buna göre Müdürlük, merkezi ABD'de bulunan Stratum Energy Company Ltd. Şti'nin Gaziantep Petrol Bölgesinde çeşitli sahalarda toplamda 184 bin 605 hektar, Siirt Petrol Bölgesinde 97 bin 241 hektar, Diyarbakır Petrol Bölgesinde 99 bin 759 hektarlık saha için petrol arama ruhsatının verilmesine ilişkin müracaatını inceledi. PİGM inceleme sonrasında 6326 sayılı Petrol Kanununu ilgili maddeleri gereğince söz konusu talebin reddine karar verdi. Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş de Siirt bölgesinde Batman ilini kapsayan 10 bin 360 hektarlık alanda petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 29 Haziran 2010 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulundu. PİGM inceleme sonrasında söz konusu petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 29 Haziran 2010 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun ilgili maddesi göz önüne alınarak 29 Haziran 2012 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verildi.