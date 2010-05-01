ABD'li şirket Türkiye'de petrol aramak istiyor

T24 - Zorlu Grubu, petrol ve doğalgaz arama ve üretim operasyonlarını ABD’li Transatlantic Petroleum firmasına devretmek için görüşmeler yürütüyor.



Dün Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun yaptığı açıklamayla ortaya çıkan görüşmeler, Transatlantic yöneticilerinden alınan bilgiye göre henüz karar aşamasına gelmiş değil. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Transatlantic yetkilileri, “Şu anda yaptığımız görüşmeler var ancak teknik. Yöneticiler seviyesinde henüz anlaşılmadı. Biz Trakya’da doğalgaz üreticisiyiz. TPAO ile ortak üretimimiz var.



Hem bizim üretimimizi artırmak için, hem de Zorlu burada dağıtıma konsantre olur diyerek. Sadece arama/üretim tarafını bizim geliştirmemiz konusunda görüşmemiz oldu. Daha imzalanmış en ufak bir şey yok. İkimiz de anlaşabilecek durumda firmalarız. Şu anda teknik seviyede görüşmeler devam ediyor.” dedi.





TPAO ile ortaklığı var



Transatlantic, Türkiye’ye Avustralya merkezli Pet Exploration Mediterranean International’ın (PEMI) adlı arama/üretim firmasının operasyonlarını satın alarak girdi. Ardından Energy Operations Turkey (EOT) adlı firmanın lisanslarını ve operasyonlarını da devraldı. Ayrıca TPAO ile Transatlantic arasında nisan başında Güneydoğu Anadolu ve Trakya’da ortak çalışma için bir mutabakat imzalanmıştı.



Zorlu Enerji ise, bağlı ortaklıkları Zorlu Petrogas ve Amity Oil aracılığıyla 19 ruhsat alanında doğalgaz arama, sondaj ve üretim faaliyeti yapıyor. Bunlar ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde bulunuyor. Trakya bölgesinde işletilen sahada günlük ortalama 400-500 bin metreküp doğalgaz üretimi yapılıyor.





Yılda 100 sondaj



Şirketin sahibi olan 49 yaşındaki Malone Mitchell III’ün Türkiye’de yatırım yapmaya karar verirken önüne açılan haritaya bakarak “Türkiye’nin etrafında her yerde petrol var. Türkiye’de nasıl olmaz” dediği, o güne kadar Türkiye tarihinde yapılan toplam sondaj sayısının 3700 civarında olduğunu öğrenince “Siz daha petrol aramamışsınız” yorumunu yaptığı anlatılıyor.



Transatlantic’in elinde Türkiye’nin bilinen en büyük ikinci petrol sahası olan Batman sınırları içindeki Şelmo’da arama ve üretim lisansı var. Konuya yakın kaynaklar, Transatlantic’in işlettiği sahalarda yılda 100 sondaj yapma gibi agresif hedefleri olduğunu belirtiyor.



Transatlantic’in bir avantajı da petrol arama ve üretim faaliyetlerine yönelik Viking International adlı servis şirketine sahip olması. Petrol çıkaran çoğu firma, servisi taşeronlardan aldığı için maliyetleri yükseliyor. Transatlantic’in Viking sayesinde hem kendi petrol arama ve çıkarma maliyetlerini düşürmesi söz konusu, hem de şirketin Kuzey Irak bölgesinde önümüzdeki dönemde artması beklenen sondaj faaliyetlerinden bir ayağı Türkiye’de olacak Viking sayesinde önemli gelir elde edebileceği belirtiliyor.





500 dolarla başladı milyarder oldu



Üniversitede tarım üzerine eğitim gören Malone Mitchell III, bir okul arkadaşı sayesinde petrolcülüğe başladı. 1984 yılında yalnızca 500 dolar krediyle yola çıkan ve Riata Energy adlı şirketi satın alarak işe başlayan Mitchell, aradan geçen 26 yılda ABD’nin en büyük petrol baronlarından biri haline geldi. 2009 yılında 1 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin en zengin 400 Amerikalı listesinde 371. sırada yer aldı. Mart ayında Energy Report adlı yayına verdiği röportajda Mitchell, 1.5-2 yıl önce ABD dışında petrol üretim fırsatlarını kollamaya başladıklarını söylüyor. Transcontinental’in Türkiye dışında Romanya ve Fas’ta da faaliyetleri var. Mitchell, Energy Report’ta yeni petrol sahalarına genişleme kararını nasıl aldığını şöyle anlatmıştı: “Son 20 yılda karşımıza çıkan fırsatların ortak birkaç noktası vardı. 20 yıl önce büyük petrol şirketleri bu sahalarda birkaç sondaj yapmış, ABD standartlarında çok iyi kalitede petrol ve gaz bulgularına rastlamıştı. Ancak şirket daha sonra buraları geliştirmemişti.” Transatlantic’in Türkiye’de sahip olduğu Şelmo petrol sahasında da durum Mitchell’ın anlattığına benziyor. Saha, 1964 yılında Mobil tarafından keşfedilmişti.





