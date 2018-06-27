ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak

Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi ve beş yıllık lisans verildi. Merkezi ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita şehrinde bulunan şirket Ağustos 2017'de başvuru yapmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ABD merkezli Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesi uygun bulundu.

Aladdin Petroleum Corporation 1926 yılında Kansas eyaletinde kurulan şirket, Kansas ve ABD'nin çeşitli yerlerinde büyük petrol sahaları geliştirdi. 2. Dünya Savaşı sonrası aralarında Karayipler, Güney Avusturalya sahilleri, Batı Afrika ve Ortadoğu gibi coğrafyalarda faaliyetlerde bulundu.

Aladdin Middle East Ltd. ("AME") ise özel bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim firması olarak 1961 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarının aranması ve işletilmesi konusuna odaklanıyor.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Shell&Turcas Petrol AŞ'nin Kocaeli'deki Derince Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nin depolama tarifesi ile ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Mersin'deki Karaduvar tesislerinin depolama ve iletim tarifesi güncellemelerine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.