ABD'li senatörlerden Türkiye'ye F-35 sevkiyatına karşı tasarı

ABD'li üç senatör, Türkiye'nin ABD'den ısmarladığı F-35 müşterek saldırı uçaklarının teslimatını engellemek için bir tasarı hazırladı.

Cumhuriyetçi James Landford ve Thom Tillis ile Demokrat senatör Jeanne Shaheen tarafından hazırlanan tasarının tanıtımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kayıtsız yönetim şekli ve hukuk devletini hiçe saymasından" duyulan kaygı dile getirildi.

Senatör James Lankford, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin stratejik kararları, ABD'nin çıkarları ile ne yazık ki giderek artan bir şekilde örtüşmüyor ve hatta bazen ters düşüyor. Bu etkenler, hassas ve ileri F-35 teknolojisinin Erdoğan rejimine sevkiyatını daha riskli bir hale getiriyor" dedi.

Senatör James Lankford, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da benzer ifadeleri kullandı. Lankford, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk devletini hiçe sayması tehlikeli. Senatör Tillis ve Senatör Shaheen ile birlikte Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının engellenmesi için bir tasarıyı tanıttık. Bu teknolojiyi Erdoğan'ın eline vermek son derece riskli" dedi.

Papaz Brunson'ın durumu

Landford, Tillis ve Shabeen, İzmir'deki Diriliş Kilisesi papazı ABD'li Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunmasından dolayı duydukları kaygı da dile getirdi. Senatör Shaheen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD üzerinde baskı kurmaya çalışmak için suçsuz bir Amerikalı rehin alarak, hapsetmesi korkunç ve hukuk dışı" şeklinde konuştu.

"Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Brunson'un yargılanmasına Nisan ayının ortasında başlanmıştı.

Türkiye'nin F-35 alım planları

Türkiye, ileri teknoloji ile üretilen, radara yakalanmama özelliği bulunan 100 adet F-35 tipi savaş uçağı satın almayı planlıyor. Türk firmaların da katılımıyla üretilen F-35'lerin bir yıl içinde sevkiyatının yapılması bekleniyordu.

Hazırlanan yasa tasarısı Türkiye'ye bu sevkiyatın yapılmasında kısıtlamalar getirebileceği gibi Ankara'ya bu uçakların kullanımı için gereken teknik bilgi ve verilerin aktarılmasını engelleyebileceği belirtiliyor.