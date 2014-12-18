T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'li senatörlerden tepki: Medyaya operasyon, demokrasiye doğrudan saldırıdır

'İfade hürriyeti bu yargı süreciyle açıkça ihlal edilmektedir'

18 Aralık 2014 08:40

ABD'de Illinois Eyalet Kongresi Türk-Amerikan Dostluk Grubu, 14 Aralık'ta özgür basını hedef alan operasyonu "Demokrasiye saldırı" olarak tanımladı.

Dostluk Grubu Eşbaşkanları Senatör Pamela Althoff ve Milletvekili Jack D. Franks, ABD'nin ünlü gazetelerinden Chicago Tribune için kaleme aldıkları mektupta, operasyonu sert bir dille eleştirdi. Althoff ve Frnaks, "Türk hükümetinin eylemleri doğrudan demokrasiye bir saldırıdır ve her modern toplumu rahatsız edecek bir girişimdir" ifadelerine yer verdi.

Cihan'da yer alan habere göre, gazetecilerin, yazarların ve televizyon yapımcılarının hükümeti eleştirdikleri için tutuklandıkları dile getiren mektup şu şekilde devam etti:

"Türk vatandaşlarının anayasayla garanti altına alınan 'ifade hürriyeti' bu yargı süreciyle açıkça ihlal edilmektedir. Illinois Kongresi Türk-Amerikan Dostluk Grubu Eşbaşkanları olarak bizler, son gelişmelerin eyaletimizle ekonomik ve kültürel ortaklığı bulunan bu milletin değerlerine aykırı olduğunu görüyoruz."

İfade hürriyeti ile açık toplumun birbirinden ayrılamayacağının belirtildiği mektupta, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini bu eylemini yeniden gözden geçirmeye ve toplumda çoğulcu yapının gelişmesini, çeşitlenmesini sağlayacak çalışmalar yürütmeye çağırıyoruz" denildi.

 

ETİKETLER

abdsenatörlermektuptürkiyedemokrasisaldırıeleştiri14 aralıkhükümetmedyasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24