ABD'li senatörlerden tepki: Medyaya operasyon, demokrasiye doğrudan saldırıdır

ABD'de Illinois Eyalet Kongresi Türk-Amerikan Dostluk Grubu, 14 Aralık'ta özgür basını hedef alan operasyonu "Demokrasiye saldırı" olarak tanımladı.

Dostluk Grubu Eşbaşkanları Senatör Pamela Althoff ve Milletvekili Jack D. Franks, ABD'nin ünlü gazetelerinden Chicago Tribune için kaleme aldıkları mektupta, operasyonu sert bir dille eleştirdi. Althoff ve Frnaks, "Türk hükümetinin eylemleri doğrudan demokrasiye bir saldırıdır ve her modern toplumu rahatsız edecek bir girişimdir" ifadelerine yer verdi.

Cihan'da yer alan habere göre, gazetecilerin, yazarların ve televizyon yapımcılarının hükümeti eleştirdikleri için tutuklandıkları dile getiren mektup şu şekilde devam etti:

"Türk vatandaşlarının anayasayla garanti altına alınan 'ifade hürriyeti' bu yargı süreciyle açıkça ihlal edilmektedir. Illinois Kongresi Türk-Amerikan Dostluk Grubu Eşbaşkanları olarak bizler, son gelişmelerin eyaletimizle ekonomik ve kültürel ortaklığı bulunan bu milletin değerlerine aykırı olduğunu görüyoruz."

İfade hürriyeti ile açık toplumun birbirinden ayrılamayacağının belirtildiği mektupta, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini bu eylemini yeniden gözden geçirmeye ve toplumda çoğulcu yapının gelişmesini, çeşitlenmesini sağlayacak çalışmalar yürütmeye çağırıyoruz" denildi.