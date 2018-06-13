ABD'li senatörler Türkiye'ye yaptırım istedi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin Mississipi Senatörü Roger Wicker, ABD Kongresi'ne sunduğu tasarıda ABD Başkanı Donald Trump’tan, Türkiye'nin, dini özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle ‘Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi’ne alınmasını istedi.

Ayrıca Ekim 2016’dan bu yana Türkiye’de hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın bu durumundan sorumlu olan Türk yetkililere ABD’ye giriş yasağı getirilmesi ve mali yaptırımlar uygulanması talep edildi.

Tasarıda Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan’a yaptırım uygulaması talep edildi. Yaptırım listesine Ukrayna’da Rusya yanlılarının kontrolündeki bölgelerin de eklenmesi önerildi.

Wicker, bu ülkelerin “Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi”ne alınmasını istedi. Wicker, tasarısına gerekçe olarak dini özgürlükler, temel insan hakları ve özgürlüklere saygı gösterilmesi konularını gösterdi.

Tasarıya, Demokrat Parti New Hapshire Senatörü Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Arkansas Senatörü John Boozman, Colorado Senatörü Cory Gardner ile Oklahoma Senatörü James Lankford da destek verdi.

Wicker, ABD Başkanı Donald Trump’a bu ülkelere karşı harekete geçme çağrısı yaptığı tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurucularımız dini özgürlüğü ülkemizin temel taşı olarak belirlemişti. Başkan Trump da bu mirası daha ileri taşıyor. Bu tasarı, bazı hükümetlerin özgürlükleri korumak yerine, özgürlükleri hedef alan ülkelere karşı bir eylem planı olma niteliğini taşıyor” dedi.