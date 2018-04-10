ABD'li senatörler, 'FETÖ'den tutuklu Pastör Brunson'ın duruşmasını izlemek için başvurdu

'FETÖ' ve PKK’dan tutuklu ABD vatandaşı Pastör Brunson’ın ilk duruşması 16 Nisan’da görülecek. ABD’li senatörler duruşmayı izlemek için başvuru yaptı.

ABD vatandaşı Pastör Brunson’un yargılandığı davanın ilk duruşması ise 16 Nisan’da görülecek. "FETÖ' ve PKK adına suç işlediği" iddiasıyla İzmir’de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkacak. ABD’nin Papaz Brunson’a olan yakın ilgisi devam ediyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan serbest bırakılmasını istediği Brunson için 37 Senatör ve 78 Kongre üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmış, serbest bırakılıp sınır dışı edilmesini istemişti. Papaz Brunson’un yargılandığı davanın ilk duruşması yaklaşırken yeni bir gelişme yaşandı.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre ABD Kongresi üyesi senatörler, 16 Nisan’daki duruşmayı izlemek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Duruşmayı izlemek isteyen senatörlerden biri Brunson’un sınıf arkadaşı. İzin çıkarsa ABD’li senatörler duruşmayı izleyebilecekler.