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Dünya

ABD'li senatöre yolsuzluk suçlaması

ABD'nin önde gelen Demokrat senatörlerinden Bob Mendez 14 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya

02 Nisan 2015 10:13

Sekiz ayrı olayda rüşvetle suçlanan Bob Mendez, düzenlediği bir basın toplantısında suçlamalar karşısında "öfkeli" olduğunu ve "temize çıkacağını" söyledi.

Suçlamaların ardından dış ilişkiler komitesindeki görevinden istifa eden Mendez, suçlamalarla savaşacağını sözlerine ekledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ülkenin en etkili İspanyol asıllı Amerikalı siyasetçilerinden olan New Jerseyli Mendez, Floridalı bir göz doktorunun ona sağlayacağı ayrıcalıklar için nüfuzunu kullanmakla suçlanıyor.

Mendez, Obama'nın Küba ve İran'la ilgili siaysetlerini şiddetli şekilde eleştirmesiyle biliniyor. Ayrıca Mendez, İran üzerindeki yaptırımları sıkılaştıracak olan yasa tasarısını yazan ekibin de başında.

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