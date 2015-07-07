ABD'li senatörden 'Rusya'ya güç uygulayalım' çağrısı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Roger Wiker, katıldığı OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) toplantısında, Ukrayna'ya yönelik Rusya saldırısına son vermek için "güç uygulamak" çağrısında bulundu.

Amerika'nın Sesinin Rusya servisine bir röportaj veren Missisipi Senatörü Wicker, "Konuyla ilgili birçok bahane sunabilirsiniz ancak dünyanın herhangi bir yerindeki herkes, bunun bir saldırı hamlesi olduğunu görüyor. Açık konuşmam gerekirse, güce güçle karşılık verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.