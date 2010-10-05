-ABD'Lİ SENATÖRDEN KÜBA'YA ''BARIŞ'' ZİYARETİ HAVANA (A.A) - 05.10.2010 - Amerikalı Senatör Christopher Dodd, ABD ile Küba arasındaki ilişkileri iyileştirmenin yollarını ele almak amacıyla bu ülkeyi ziyaret ediyor. Senatörün makamından yapılan açıklamada, Senato'da bir alt komisyona da başkanlık yapan Dodd'un Kübalı yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl iyileştirilebileceği konusunu ele alacağı belirtildi. Dodd'un sözcüsü Bryan DeAngelis de, Demokrat Senatörün geçmişte sık sık ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoyu eleştirdiğini hatırlattı.