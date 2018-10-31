ABD'li Senatör: Trump tarihin en ırkçı başkanı

T24 Haber Merkezi

ABD Demokrat Partisi'nin (DP) 2016 seçimlerinde aday adaylarından biri olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ı ağır bir dille eleştirdi. Sanders, Trump için ''tarihin en ırkçı, cinsiyetçi, geri kafalı ve homofobik başkanı'' dedi.

Ara dönem seçimlerinde partisine destek olmak için bir miting düzenleyen Sanders yaklaşan seçim için ''ABD tarihinin en önemli ara seçimi'' dedi.

Trump'a bu hafta ''doğum hakkı yasası'' hakkında yaptığı yorumlar ve sinangoga saldıran kişinin fanatik bir Trump destekçisi çıkması nedeniyle ağır eleştiriler yapılmıştı. Sanders bu olaylar üzerine direkt bir yorum yapmadı.

Sanders insanların bu önemli seçim için sandığa gitmesini rica etti. Mitingdeki bazı kişiler Sanders'ın 2020'de başkanlığa tekrar aday olması için sloganlar attılar.