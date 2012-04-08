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ABD'li Senatör: Obama aptal

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Chuck Grassley, Obama'nın sağlık reformunu savunması üzerine, Twitter hesabı üzerinden Başkan'a yanıt vererek, Obama için 'aptal' dedi.

08 Nisan 2012 21:15

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçimler yaklaştıkça rekabetle birlikte, siyaset dili de sertleşti. Cumhuriyetçi Parti'den Iowa Senatörü olan Chuck Grassley, sağlık reformunu savunan Başkan Obama’ya ''aptal'' dedi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, ülkede tüm zamanların en fazla tartışılan ve toplumda en büyük kutuplaşmaya yol açan konularından sağlık reformuyla ilgili olarak, "Yüksek Mahkeme'nin, demokratik yollarla seçilmiş Kongre'nin güçlü çoğunluğu tarafından onaylanmış bir reformu geri çevirmek gibi emsali görülmemiş bir adımı atmayacağından eminim." sözleri büyük tepki topladı.

Grassley, ''Çevremdekiler soruyor, neden Başkan Obama'nın Yüksek Mahkemeye saldırısı karşısında sustuğumu. Çünkü Amerikan halkı bu kanun ile (sağlık reformu) aptal olduğunu (Başkan'a) gördü'' ifadelerini kullandı.

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