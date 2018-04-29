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BBC Türkçe

ABD'li Senatör John McCain: Putin IŞİD'den daha büyük bir tehdit

ABD'li Senatör ve Kongre'nin dış politika alanında önde gelen isimlerinden John McCain, Rusya lideri Vladimir Putin'in küresel güvenlik açısından IŞİD'den daha büyük bir tehdit olduğunu öyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li Senatör ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel güvenliğe Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

McCain, Senato'nun Rusya'nın ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialardan dolayı yeni yaptırımlar uygulaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ABD Kongresi'nde dış politika alanında önde gelen isimlerden biri olarak görülen McCain, Avustralya devlet televizyonu ABC'ye verdiği mülakatta, "(Putin'in) en öncelikli ve en önemli, hatta IŞİD'den bile daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum" dedi.

McCain, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerinin sonucunu değiştirme konusunda başarılı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt olmamasına karşın, yine de son olarak Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil, bazı oylamaların sonuçlarını değiştirmeye çalıştığının açık olduğunu da sözlerine ekledi.

McCain, "Rusların önümüzdeki en büyük sorun olduğunu düşünüyorum... Bu nedenle de yaptırımları sertleştirmemiz gerekiyor ve tatil dönüşünde Senato'nun Rusya'ya davranışlarından dolayı yeni yaptırımlar ve cezaları yürürlüğe sokacağını umuyorum" dedi.

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