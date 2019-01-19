ABD'li senatör Graham: YPG, PKK'nın koludur

Basın toplantısında konuşan ABD'li senatör Lindsey Graham, YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğunu söyleyerek, "Barack Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için bir kâbus yarattı" dedi. Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Obama gibi hata yapmaması konusunda uyardığını" belirtti.

Öte yandan ABD askerlerinin bölgeden hemen çekilmesi durumunda büyük bir savaşın çıkacağını söyleyen Graham, "Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur" dedi.

Graham'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım.

"YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus yarattı.

"ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar.

"Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. DAEŞ'a karşı savaşan ortaklarımıza da bir şeyler borçluyuz. Bu süreci doğru yönetmeliyiz. Trump dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhattap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır.

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