ABD'li senatör: Barajı kızılderililere verirsek Türkler kapar, İslam'ı yayar!

ABD’de iki barajın Amerikan yerlilerine iadesiyle ilgili davada ilginç bir iddia ortaya atıldı: "Baraj iade edilmemeli çünkü edilirse Türkiye gelip bölgede uranyum arayabilir. Türkiye hükümeti kendi İslam anlayışını yerlilerin yaşadığı yerleşim bölgelerinde yaymaya ya da potansiyel olarak çok daha tehlikeli aktivitelerde bulunmaya başlayabilir.”

Türkiye, Amerikan yerlileriyle ticari ve kültürel ilişkiler kurma ve geliştirme arayışında. Türkiye bu bağlamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA üzerinden Amerikan yerlilerine 200 bin dolar yardım yapmıştı.

Montana eyaletinde bulunan iki barajın Amerikan yerlilerine iade edilmesi ile ilgili bir davaya Türkiye’nin de adı karıştı. Barajın yerli halka iadesini durdurmak amacıyla dava açan Eyalet Senatörü Bob Keenan ve eski Eyalet Senatörü Verdell Jackson mahkemede “Barajlar yerlilere iade edelirse Türk hükümeti ABD topraklarında nükleer hammadde aramaya başlayabilir” gibi ilginç bir iddiada bulundular.

‘İslam'ı yayarlar’

Barajların, Confederated Salish ve Kootenai isimli yerli kabilelere iade edilmesini istemeyen Keenan ve Jackson, Türkiye ve Türk-Amerikan derneklerinin uzun zamandır Amerikan yerlileriyle ticari ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye çalıştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandılar:

“Türkiye hükümeti kendi İslam anlayışını yerlilerin yaşadığı yerleşim bölgelerinde yaymaya ya da potansiyel olarak çok daha tehlikeli aktivitelerde bulunmaya başlayabilir.” Davada bu aktivitelerin uranyum kaynaklarına ulaşmaya çalışmak veya diğer nükleer bomba yapma materyallerini ele geçirmeyi denemek olabileceği belirtildi.

TİKA yardım etmişti

Türkiye 2013 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA üzerinden ABD’deki Kızılderililere 200 bin dolarlık yardım yapmıştı. Yardımın amacı Oregon’da yaşayan Kızılderililerinin su ve eğitim ihtiyaçları için katkı sağlamaktı. Yardımı kabul eden Warm Springs Rezervasyonu kabileleri şefi Joseph Moses, “Çocuklarımızın bazıları okula gitmek için her gün 80 mil (130 km) yol kat ediyorlardı. Bu yardım bizim için çok önemli” ifadelerini kullanmıştı.