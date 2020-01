ABD'li Rockefeller ailesi petrolden çekiliyor!

1870’den beri Petrol endüstrisinin içinde yer alan dünyaca ünlü Rockefeller ailesi, fosil yakıtlar ve hidrokarbon kaynaklardan yatırımlarını çekeceğini açıkladı. Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund), çevresel etkenlere ve iklim değişikliğine vurgu yaparak yayınladığı açıklamada, petrol şirketlerindeki hisselerini elden çıkaracağını bildirdi.

Habertürk’ün haberine göre, küresel toplumun fosil yakıtları ortadan kaldırmaya çalıştığı bir dönemde bu yakıtların hala kullanıldığına finansal ve etik olarak anlam verilemediği kaydedilen açıklamada, petrol şirketlerinin de hidrokarbon arama faaliyetlerde mantıklı bir anlamın bulunamadığı belirtildi.

Geçen yılın sonunda Paris İklim Zirvesi'nde alınan kararlara dikkat çekilen açıklamada, "Gelecek on yıllarda, insanlık ve doğal ekosistemlerimizin hayatta kalması için bir umut varsa, şu ana kadar bulunan rezervleri de yerin altında bırakmalıyız" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rockefeller ailesinin petrol endüstrisinden uzun yıllar boyunca kar ettiği anımsatılarak, "Ancak tarih ilerliyor, ve de ilerlemeli" ifadesine yer verilirken, John D. Rockefeller'ın 19'uncu yüzyılda kurduğu Standard Oil şirketinin bugünkü bir uzantısı olan ExxonMobil firması da eleştirildi.

“ExxonMobil’in davranışları

‘ayıplanacak’ nitelikte”

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden olan ExxonMobil'in davranışlarının "ahlaken ayıplanacak" nitelikte olduğu savunulan açıklamada, şirketin 1980'lerden bugüne halkı iklim değişikliği konusunda yanlış yönlendirdiği de iddia edildi.

Açıklamada, Rockefeller Aile Fonunun en kısa sürede sahip olduğu ExxonMobil hisselerini elden çıkaracağı vurgulanırken, bu hisselerin miktarı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Geçen yılın kasım ayında ABD'nin New York Başsavcısı Eric Schneiderman, ExxonMobil'in kamuoyunu ve hissedarlarını şirketin faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerine muhtemel riskleri hakkında yanlış yönlendirmiş olabileceği gerekçesiyle bir soruşturma başlatmıştı.

John D. Rockefeller'ın 1870'de kurduğu Standard Oil şirketi, 20'inci yüzyıl başlarında petrol endüstrisinin en güçlü aktörü konumuna geldikten sonra ABD Anayasa Mahkemesi tarafından, monopol oluşturduğu gerekçesiyle, daha küçük firmalara bölünmüştü.

Ortaya çıkan firmalardan Standard Oil of New Jersey, Exxon adını alırken, Standard Oil of New York, Mobil ismini aldı. İki şirket 1999'da birleşerek, Rockefeller'ın kurduğu Standard Oil şirketinin bugünkü en büyük ardılı oldu.

Eylül 2014'te Rockefeller Kardeşler Fonu da (Rockefeller Brothers Fund), başka kurum ve derneklerle bir araya gelerek, toplam 50 milyar dolarlık fonu fosil yakıtlar dışındaki alanlara yönlendireceklerini açıklamıştı.