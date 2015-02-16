IŞİD'in elindeyken ölen ABD’li rehine Türkiye’de yaşamış

IŞİD’in, “Ürdün’ün hava saldırısında öldü” açıklamasını yaptığı ABD’li rehine Kayla Mueller Suriyeli sevgilisi Ömer el-Hani ile bir süre Türkiye’de yaşamış. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan el-Hani, İstanbul’da Boğaz’a bakan bir ev tuttuklarını, daha sonra Suriye sınırına gidip orada yaşadıklarını anlattı. El-Hani, günübirlik gittikleri Halep’ten dönerken IŞİD’in eline geçtiklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD’in 2013’ten beri alıkoyduğu ve ölümüyle geçen hafta tüm dünyayı sarsan ABD’li rehine Kayla Mueller’in, Suriyeli sevgilisi Ömer Alkhani ile birlikte Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı. IŞİD’in, hakkında “Ürdün’ün hava saldırısında öldü” açıklamasını yaptığı 26 yaşındaki Kayla Mueller’in 4 yıllık sevgilisi Ömer Alkhani (33), İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. İstanbul’a taşındıklarını, burada Boğaz’a bakan bir ev tuttuklarını belirten Alkhani, bir süre sonra ise Suriye sınırına gittiklerini ve burada yaşamaya devam ettiklerini anlattı. Suriyeli mülteciler için yardım kuruluşunda çalışan Kayla ile 2013’ün ağustos ayında günübirlik gittikleri Halep’ten dönerken IŞİD’e yakalandıklarını söyleyen Alkhani, kendisinin 2 ay sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Alkhani’den Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nün Halep’teki merkezi olan hastanede bozulan internet bağlantısını düzeltmesi istenmiş. Önce Kayla’yı tehlikeli olduğu için yanında götürmek istememiş. Ancak Kayla’nın ısrarı üzerine birlikte yola çıkmaya karar vermişler.

Tehlikeli bir durumunda, Lübnan’da gizlice evlendiklerini söyleme konusunda ağız birliği yapmışlar. Hastanedeki iş bittikten sonra Türkiye’ye geri dönmek üzere yola çıkmışlar. Ancak araçları IŞİD militanları tarafından yolda durdurulmuş ve esir alınmışlar. Alkhani, Kayla’yı kurtarmak için Suriye’ye geri dönüp IŞİD’i evli olduklarına ikna etmeye çalışmış. IŞİD’in Müslüman bir erkekle evli olan bir kadına zarar vermeyeceğini düşünen Alkhani, Kayla’yı kurtarmak için yalan söylemiş. Ancak Kayla, Alkhani’nin hayatını tehlikeye atmamak için bunu yalanlamış, evli değil sadece nişanlı olduklarını söylemiş.

Alkhani, IŞİD tarafından tutuklu olduğu sırada maskeli bir hapishane gardiyanının konuşmalarını dinlediğini aktardı. Bu kişinin klasik Arapça ile İngiliz İngilizcesi ile konuştuğunu belirten Alkhali, gardiyanın Batılı rehinlerinin infaz videolarında görünen “Cihatçı John” lakaplı İngiliz vatandaşı IŞİD üyesi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Aileye kefenli fotoğraf göndermişler

IŞİD, 6 Şubat’ta hâkimiyetinde olan Suriye’nin Rakka kentinde yıkılmış bir binanın fotoğrafını yayınlayarak Kayla Mueller’in Ürdün’ün hava saldırısında öldüğünü iddia etti. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre genç kadının ailesine IŞİD tarafından üç kare fotoğraf gönderildi. Fotoğrafların ikisinde başörtüsü takılmış Mueller’in yüzü görülüyordu. Son karede ise genç kadının kefen içinde görüntüsü vardı. Mueller’in bir IŞİD lideri ile zorla evlendirilmiş olabileceği de iddia edilmişti. Ürdün, pilot Muaz el Kesasibe’nin IŞİD tarafından yakılarak infaz edilmesi üzerine Suriye’deki örgüt hedeflerine misilleme amacıyla hava saldırıları düzenlemişti. ABD Başkanı Barack Obama da 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada Kayla Mueller’in öldüğünü doğrulamıştı.