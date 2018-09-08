ABD'li rap şarkıcı Mac Miller 26 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li rap şarkıcısı Mac Miller, California eyaletindeki evinde ölü bulundu. ABD basınında yer alan haberlerde, ilk bulgulara göre Mac Miller'ın ölüm nedeninin aşırı doz uyuşturucu kullanımı olduğu belirtildi.

Gerçek adı Malcolm James McCormick olan rap şarkıcısı, 26 yaşındaydı ve daha önce uyuşturucu problemi olduğuna yönelik açıklamalar yapmıştı.

2011 yılında çıkardığı ilk albümünün çok satanlar listesinin tepesine yerleşmesiyle üne kavuşmuştu.

Swimming adını verdiği son albümünü kısa bir önce çıkaran Mac Miller'ın önümüzdeki aylarda turneye çıkması bekleniyordu.

LA County Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mac Miller olarak tanınan müzik sanatçısı, bugün Studio City'de bulunan evinde hayatını kaybetti. Malcolm McCormick, 7 Eylül sabahı evinde şuuru kapalı bir şekilde bulundu ve eve gelen sağlık görevlileri tarafından saat 11:51'de (TSİ 21:51) öldüğü ilan edildi" denildi.

Açıklamada, Mac Miller'a otopsi yapılacağı ve bunun ardından kesin ölüm nedeninin tespit edileceği belirtildi.

Mac Miller, bu sene içerisinde 2012 yılından bu yana birlikte olduğu şarkıcı kız arkadaşı Ariana Grande ile çok sansasyonel bir ayrılık yaşamıştı.