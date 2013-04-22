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Dünya

ABD'li profesöre 9 kişi tecavüz etti!

Papua Yeni Gine’de iklim değişikliğinin egzotik kuşlar üzerindeki etkilerini inceleyen 32 yaşındaki Amerikalı akademisyen, ormanda dokuz kişilik grubun tecavüzüne uğradı

22 Nisan 2013 15:41

Korkunç olay, geçen cuma günü Madang eyaletine bağlı Karkar Adası’ndaki ıssız ormanda meydana geldi.

İsmi saklı tutulan akademisyen, kocası ve bir rehberle gezerken tüfekli ve bıçaklı dokuz adamın saldırısına uğradı.


20 dakika boyunca tecavüz ettiler


Saldırganlar, akademisyenin kocasını ve rehberin üstlerini çıkarıp ağaca bağladı. Daha sonra da soyup, ellerini bağladıkları kadına yaklaşık 20 dakika boyunca tecavüz etti. Polis sözcüsü saldırıyı doğrularken “Henüz gözaltı yok. Çok ciddi bir olay” dedi.

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