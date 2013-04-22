ABD'li profesöre 9 kişi tecavüz etti!

Korkunç olay, geçen cuma günü Madang eyaletine bağlı Karkar Adası’ndaki ıssız ormanda meydana geldi.

İsmi saklı tutulan akademisyen, kocası ve bir rehberle gezerken tüfekli ve bıçaklı dokuz adamın saldırısına uğradı.



20 dakika boyunca tecavüz ettiler



Saldırganlar, akademisyenin kocasını ve rehberin üstlerini çıkarıp ağaca bağladı. Daha sonra da soyup, ellerini bağladıkları kadına yaklaşık 20 dakika boyunca tecavüz etti. Polis sözcüsü saldırıyı doğrularken “Henüz gözaltı yok. Çok ciddi bir olay” dedi.