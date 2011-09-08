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ABD'li Petrol şirketi:Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam edecek

Doğu Akdeniz'de Rum yönetimi adına doğalgaz sondajı yapmayı planlayan Amerikan Noble şirketi...

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Doğu Akdeniz'de Rum yönetimi adına doğalgaz sondajı yapmayı planlayan Amerikan Noble şirketi, Türkiye'nin uyarılarının izlendiğini ancak çalışmalara devam edileceğini açıkladı.
 

Noble enerji şirketi adına açıklama yapan bir yetkili, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve gerekli mercilerle temas halinde olduklarını belirterek, "12. parselde sondajı elbette ileri götüreceğiz" ifadesini kullandı.

Rum basınında yer alan habere göre şirket Rum Ticaret ve Sanayi Odası'na bölgeyle ilgili projelerini sundu. Sunumda, doğalgaz boru hatları ve Rum Kesimi'nden yapılacak ihracat üzerinde durulduğu bildirildi. Konuyla ilgili Rum siyasi parti başkanlarıyla üst düzey yetkililer de bilgilendirildi.

Rum basını, yönetimin Doğu Akdeniz'de doğalgaz saptanması halinde bunun çıkartılması ve kullanılması konusunda henüz siyasi bir karar almadığının da altını çizdi.

Bu karar alınmadan bulunan doğalgazın Rum Kesimi’ne sevkedilemeyeceğine dikkat çekiliyor.



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