ABD'li Orgeneral Türkiye'den izin isteyecek

T24- ABD'nin, Irak'taki ağır teçhizatı için Türkiye’den transit geçiş izni talebinin olacağı ve NATO ile birlikte füze savunma sistemi geliştiren ABD'nin, Türkiye’ye de kitle imha silahları ile mücadele çerçevesinde bir erken uyarı sistemi ve füze bataryaları yerleştirmek istediği bildirildi.





7 yıllık bir işgalin ardından Irak’tan çekilmeye başlayan ABD'nin, Irak’ta bulundurduğu ağır teçhizatlarının ABD'ye gönderilmesini sağlamak için, Türkiye’den transit geçiş izni talep edeceği belirtildi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelecek olan ABD Genel Kurmay Başkanı Michael Mullen, Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile yapacağı ikili görüşmelerde bu konuyu gündeme getirecek.



NTV'de yer alan habere göre ABD’nin talepleri arasında Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden ABD’ye dönmesi bulunmuyor. Washington yönetiminin talebi, ABD kara ve hava kuvvetlerine ait ağır teçhizatların (tank, ağır zıhrlı, uzun menzilli toplar, mobil radarlar, hava savunma sistemleri) Türkiye üzerinden ABD’ye dönüşünün sağlanmasını kapsıyor.



İKİNCİ TALEP ERKEN UYARI SİSTEMİ



Orgeneral Michael Mullen'ın, Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’den ikinci bir talepte bulunması da bekleniyor. NATO ile birlikte füze savunma sistemi geliştiren ABD, Türkiye’ye de kitle imha silahları ile mücadele çerçevesinde bir erken uyarı sistemi ve füze bataryaları yerleştirmek istiyor.

Bu konudaki talebini daha önce Ankara’ya ileten Washington, Türkiye’den henüz müspet veya menfi bir cevap alamadı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Washington’da gerçekleştirdiği temaslar esnasında Türkiye’nin füze savunma sistemi konusunda nihai kararını vermediğini ve bu konuda bir çok çekincesinin bulunduğunu dile getirmişti.



ANKARA İSTEMEZSE, BULGARİSTAN VEYA ROMANYA



ABD’li yetkililerden William Burns ile Phil Gordon ise Türkiye’nin Kasım ayında yapılacak olan NATO zirvesine kadar bir karar alması gerektiğini hatırlatarak, Ankara’nın bir cevap vermemesi halinde, sistemlerin Romanya ve Bulgaristan’a yerleştirileceğini kesin bir dille bildirdi.

Bu çerçevede ABD Genelkurmay Başkanı da Ankara’da yapacağı temaslar esnasında TSK'nın görüşünü sorması ve hükümete olumlu yönde tavsiyede bulunmasını talep etmesi bekleniyor. Ankara ise bu konudaki görüşmelerin referandumunun ardından ele alınmasını talep ediyor.

Gündemde yer alması beklenen bir diğer konu da terörle mücadele ve Afganistan. Mullen, Türkiye’nin Afganistan’da üstlendiği Kabil Bölge Komutanlığı görevinin bir yıl daha uzatılması yönündeki talebini bir kez daha dile getirecek.

Terörle mücadele başlığında ise istihbat paylaşımı konusundaki işbirliği değerlendirilecek.