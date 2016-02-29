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Dünya

ABD’li öğrenci Kuzey Kore'ye ağlayarak yalvardı

“Afişi çalarak büyük suç işledim”

29 Şubat 2016 22:14

Kuzey Kore’de kaldığı oteldeki bir propaganda afişini çalmak suçlamasıyla ocak ayından bu yana tutuklu olan ABD’li öğrenci, Otto Warmbier çıkarıldığı mahkemede işlediği ‘ağır suç’ nedeniyle özür dileyerek serbest bırakılması için ağlayarak yalvardı.

Sputnik’in haberine göre, Pyongyang’da kaldığı otelde Kuzey Kore’ye ait bir propaganda afişini çalan 21 yaşındaki , “Çok ağır bir suç işledim. Hayatımın en büyük hatasını yaptım, lütfen beni bağışlayın” dedi.

Ocak ayında Pyongyang’dan Çin’e gitmeden önce ‘Kuzey Kore devletine karşı faaliyet yürütmek’ suçlamasıyla tutuklanan Warmbier’in, ABD’deki bir kiliseyle afiş karşılığında 10 bin dolar değerinde bir ikinci el araba ödülü almak üzere anlaştığı söyleniyor. Kilisenin ayrıca tutuklanması halinde gencin ailesine 200 bin dolar vermeyi taahhüt ettiği de iddia ediliyor.

Warmbier Pyongyang’da çıkarıldığı mahkemede “Suçum çok ağır ve önceden planlanmış. Kuzey Kore’nin mahkumlara yönelik insani davranışı beni çok etkiledi. Beni affedin” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Olayın videosu şöyle:

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