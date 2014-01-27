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ABD'li Müsteşar İran'ı konuşmak için Türkiye'ye gelecek

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı David Cohen, İran ile P5+1 ülkeleri arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek

27 Ocak 2014 08:45

ABD'nin İran yaptırımlarının uygulanmasını denetlemekle görevli Hazine Bakanlığı Müsteşarı David Cohen, İran ile P5+1 ülkeleri arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörizm ve finansal istihbarat konularından sorumlu Müsteşar Cohen'in, bu hafta Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Cohen'in bu ülkeleri, İran ile P5+1 arasında varılan anlaşma kapsamındaki Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasını ele almak için ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Müsteşar Cohen, İran'a yönelik mevcut uluslararası ekonomik yaptırımlar ile Ortak Eylem Planı çerçevesindeki geçici ve sınırlı yaptırımların hafifletilmesini görüşecek" ifadesine yer verildi.

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