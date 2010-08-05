ABD'li milyarderler servetlerinin yarısını bağışlayacaklar

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Dünyanın en zenginleri amaç birliği yapıyor



"Bağış Sözü" (Giving Pledge) adlı bu girişim Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda ile yatırımcı Warren Buffet'ın eseri.Servetlerini hayır işlerine bağışlayacaklarını ilan eden 'en zengin'ler arasında film yapımcısı George Lucas, New York Belediye Başkanı ve işadamı Michael Bloomberg, Hilton otelleri zincirinin varisi Barron Hilton, CNN'in sahibi olan medya devi Ted Turner da var.New York'taki muhabirimiz Matthew Price, Amerika'nın süper zengin kaymak tabakası içinde bu gibi girişimlere her zaman sıcak bakıldığını, zenginlerin "paramız vergi memuruna gideceğine yardıma gitsin" diye düşündüklerini belirtiyor.Girişimde yer alan milyarderler, Gates çifti ve Buffett tarafından Forbes dergisinin en zenginler listesinden tek tek seçildi.Gates ve Buffett bizzat ikna ettiBir dönem zenginler listesinin zirvesinde bulunan Yatırımcı Warren Buffett'ın, belirlenen bu kişileri "ikna turları ve başbaşa akşam yemekleri" ile girişime dahil ettiği belirtiliyor.Buffett da bu alanda örnek olarak, 2006 yılında servetinin yüzde 99'unu hayır işlerinde kullanılmak üzere bağışlayacağını ilan etmişti.Bill ve Melinda Gates de adlarına kurdukları vakıf yoluyla, uzun yıllardır tüm zamanlarını hayır işlerine vakfediyor.Michael Bloomberg, George Lucas, Ted Turner gibi ünlüler de şimdi servetlerinin en az yüzde 50'sini bu şekilde kullanacakları sözünü verdi.Amerikalıların ciddi ekonomik sıkıntılar çektiği bir ortamda, zenginlerin bu şekilde en azından bir kesim için fark yaratabileceği belirtiliyor.Girişim bu sözün "yasal yükümlülük" değil, "ahlaki taahhüt" olduğunun da altını çiziyor. Haziran ayında başlayan kampanya da bağlayıcı sözler de beklenmiyor.Zenginler ömürleri sırasında bir dönem, ya da öldükten sonra, belirledikleri oranda bir paranın belirledikleri amaçlar için kullanılmasını isteyebiliyor.Bu sözü vermeyi kabul edenler, kampanyanın sitesinde yayınlanacak bir mektupla niyetlerini açıklıyorlar.Örneğin George Lucas kendi mektubunda, "Servetimin çoğunluğunu eğitimi iyileştirmeye adıyorum. İnsanlığın devamını sağlamanın tek yolu bu" diyor.Girişimin temsilcileri, katılan pek çok zenginin asgari olarak belirlenen yüzde 50 eşiğinin çok ötesinde sözler verdiğini bildirdi.Forbes dergisine göre, ABD'de 403 milyarder yaşıyor.