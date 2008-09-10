T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'li milletvekilinden Türkiye gafı

ABD Temsilciler Meclisi'nde Gül'ün Erivan ziyareti övülürken, bir Meclis üyesi "Türkiye NATO'ya katılmaya davet edildi mi?" sorusuyla gaf yaptı.

10 Eylül 2008 03:00

ABD Temsilciler Meclisi'nde Gül'ün Erivan ziyareti övülürken, bir Meclis üyesi "Türkiye NATO'ya katılmaya davet edildi mi?" diye sordu. Bu gafa şaşıran ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried, "Türkiye zaten 56 yıldır NATO üyesi" dedi.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde düzenlenen oturumda, "Gürcistan Krizinin Ardından ABD-Rusya İlişkileri" başlıklı bir konuşma yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 

Fried, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, milli futbol takımlarının maçı için ülkesine davet etmesinden ve bu davetin kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Hem Ermenistan'ı, hem de komşuları Azerbaycan ve Türkiye'yi anlaşmazlıklarını çözmeleri konusunda cesaretlendirdiklerini belirten Fried, Ermenistan hükümeti ile birlikte çalıştıklarını ve yakın zamanda bir büyükelçilerinin Ermenistan'a gidecek olmasından dolayı mutlu olduğunu vurguladı. Fried, "Ermenistan'ın göreceli tecridinin sona erdiğini görmeyi umuyoruz. Sınırlarının açılmasını ve ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz ve bu amaç için çalışacağız" dedi.

Milletvekili ısrarla 'çam devirdi'

Bu arada, ABD'ye bağlı Pasifik adalarından Amerikan Samoa bölgesinin Demokrat partili milletvekili Eni Faleomavaega'nın, "Türkiye NATO'ya katılmaya davet edildi mi?" şeklindeki sorusuna karşılık Fried, "Türkiye zaten 56 yıldır NATO üyesi" cevabını verdi.

Milletvekilinin bunun üzerine, "Ama tam olarak kabul edilmeyle ilgili hala bazı sorunlar yaşamıyorlar mıydı?" şeklinde ısrar etmesi üzerine de, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Hayır, onların NATO'ya tam üyelikleri var. AB ile sorunları var" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24