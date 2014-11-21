ABD'li vekilden 'Peşmerge'ye doğrudan silah yardımı yapalım' teklifi

Ali Kupeli / ABD

Kaliforniya Milletvekili Ed Royce, Kuzey Irak’ta Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan Kürdistan Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerine doğrudan silah yardımı yapılmasını öngören yasa tasarısını ABD Kongresi'ne sundu.

Tasarıda, Irak hükümetinin gelen acil yardımları geciktirdiğini iddia eden Royce, yardımların, Irak hükümetinin izni olmaksızın doğrudan Kürt Bölgesel Yönetimi'ne iletilmesini öneriyor.

10 sayfalık yasa tasarısında, ABD'nin IŞİD'e karşı düzenlediği hava saldırılarının örgütün gerilemesine yardımcı olduğunu ancak bu saldırıların kesin bir çözüm olmadığını ifade edildi. IŞİD'in 2011 yılından beri büyüdüğünü ve şimdi herhangi bir terör örgütünden çok daha fazla para kaynağı, personel ve ağır silaha sahip olduğunu belirten Royce, örgütün ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını tehdit etmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Peşmerge güçlerinin demokratik yollarla seçilmiş Kürdistan Bölgesel Hükümeti'ne bağlı bir ordu olduğunun vurgulandığı taslakta Iraklı Kürtlerin, ABD'nin güvenilir ve istikrarlı bir müttefiki olduğu kaydedildi. Taslakta, Peşmerge’ye doğrudan yapılacak silah yardımı ve verilecek askeri eğitimin, IŞİD'i mağlup etmede ABD ve diğer koalisyon üyeleriyle daha etkili bir çalışma içine girmesini sağlayacağı belirtildi.