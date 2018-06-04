ABD'li mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu: Menbiç için yol haritasını onayladık, net takvim var, birkaç ayda biter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarının ardından Washington’dan ayrılmadan önce ABD’deki Türk gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Pompeo ile üzerinde anlaştıkları yol haritasına ilişkin takvime açıklık getirdi. Daha önce Türk basınında yer alan 30-45-60 günlük çekilme takvimi öngören haberlerin doğru olmadığını belirten Çavuşoğlu, net tarih vermedi ancak ‘Aylarla ifade edebiliriz ama altı ayı bulmayacak’ ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Menbiç için yol haritasını Pompeo ile birlikte onayladıklarını, böylece ABD'nin Türkiye'ye 2013'te verdiği sözü nihayet tutacağını belirtti.

Üç aşama olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, aşamaları şöyle özetledi:

‘İlk aşamada PYD/YPG’nin Menbiç’ten çıkartılması için uygulanacak müşterek plan belirlenecek. Yani bir ön hazırlık çalışması yapılacak.

İkinci aşamada PYD/YPG’nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacak.

Üçüncü aşamada Türk ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar.’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD ile yol haritasını onayladıklarını, Menbiç'te güvenliği Türk ve ABD güçlerinin birlikte sağlayacaklarını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Yol haritası ABD'nin bize 2016'da verdiği sözün tutulması anlamına geliyor. PKK/PYD-YPG bölgeden temizlenecek ve baskı ile kentlerini terk eden Münbiçliler şehirlerine geri dönecektir. Bu işbirliği diğer bölgelerde de devam edecek" dedi.

Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taca atma sürecinin bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır" diye konuştu. Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Suriye konulu ortak komitesinin tavsiyelerini temel alan bir yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı Münbiç’in bütün terör oluşumlarından temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasıdır. Yol haritasının amacı Amerika’nın bize 2016 yılında Başkan Obama tarafından verdiği sözün tutulacak olması anlamına geliyor.

İlk aşamada PYD/YPG’nin Münbiç’ten çıkartılması için uygulanacak müşterek planın patrametreleri belirlenecek. Yani bir ön hazırlık çalışması yapılacak. Bilahare PYD/YPG’nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacaktır. Bu bağlamda Türkiye ve ABD Münbiç’ye yerel güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacaktır. Tabii üçüncü aşamada Türk ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacaklardır. Bütün YPG/PYD oluşumlarının Münbiç’ten çıkartılması çalışmaları da tamamlanacaktır."

Yol haritasının sadece onaylanmasının değil uygulanmasının da önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, güvene dayalı adımlar atmak gerektiğine dikkat çekti.Çavuşoğlu, "ABD daha önce sözünü tutmamış ve terör örgütlerine destek vermişti" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı daha önce YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini söylemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert ise Türkiye ile bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını açıklamıştı.

Bozdağ: Hepsi takvime bağlanmış durumda

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin "YPG'nin bölgeden çekilmesi konusunda ve yönteminde mutabakat sağladığının" altını çizdi.

"Bütün bunların hepsi takvime bağlanmış durumdadır" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Umarız ki müttefikimiz ABD, aramızdaki bu ön mutabakat çerçevesinde alınan kararların birlikte hayata geçirilmesi konusunda mutabakatın gereğini yerine getirir."

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Mike Pompeo 4 Haziran 2018 tarihinde Vaşington’da bir görüşme gerçekleştirmiştir.



İki Bakan Türkiye ve ABD’nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyid etmiştir.



Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır.



İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir.



İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.



Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki Bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubunun ön oturumu gerçekleştirilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...